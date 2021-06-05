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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

«Эвертон», «Арсенал», «Интер» и «Мильонариос» сыграют на Кубке Флориды

03:46
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Определились участники товарищеского турнира Кубок Флориды. В число участников вошли «Интер», «Арсенал», «Эвертон» и «Мильонариос».

Турнир пройдет в Орландо в конце июля. Матчи состоятся 25 и 28 июля.

В сезоне-2020/21 «Интер» выиграл серию А, «Мильонариос» дошел до полуфинала чемпионата Колумбии, «Арсенал» стал 8-м в АПЛ, а «Эвертон» — 10-м.

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