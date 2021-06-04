США и Мексика вышли в финал Лиги наций КОНКАКАФ

Определились финалисты Лиги наций КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).

В первом полуфинале сборная США обыграла Гондурас со счетом 1:0 благодаря голу Теосона Сибачо из швейцарского «Янг Бойза».

Во втором полуфинале сборная Мексики в серии пенальти оказалась сильнее Коста-Рики (0:0, 5:4 — пен.).

Таким образом, в финале Лиги наций КОНКАКАФ встретятся США и Мексика. Матч пройдет 7 июня в Денвере (США) и начнется в 4:00 мск.