США и Мексика вышли в финал Лиги наций КОНКАКАФ
07:49
Определились финалисты Лиги наций КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).
В первом полуфинале сборная США обыграла Гондурас со счетом 1:0 благодаря голу Теосона Сибачо из швейцарского «Янг Бойза».
Во втором полуфинале сборная Мексики в серии пенальти оказалась сильнее Коста-Рики (0:0, 5:4 — пен.).
Таким образом, в финале Лиги наций КОНКАКАФ встретятся США и Мексика. Матч пройдет 7 июня в Денвере (США) и начнется в 4:00 мск.
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