Сын Марадоны госпитализирован после осложнений из-за коронавируса
Диего Марадона-младший, сын легенды аргентинского форварда, попал в больницу Неаполя после осложнений из-за коронавируса, сообщает Football Italia.
34-летний мужчина был доставлен с высокой температурой и кашлем. 5 ноября он сдал положительный тест на коронавирус.
В начале ноября 60-летний Диего Марадона был госпитализирован. Ему диагностировали кровоизлияние в мозг, после чего назначили срочную операцию и удалили гематому.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.