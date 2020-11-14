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Сын Марадоны госпитализирован после осложнений из-за коронавируса

15:48
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Диего Марадона-младший, сын легенды аргентинского форварда, попал в больницу Неаполя после осложнений из-за коронавируса, сообщает Football Italia.

34-летний мужчина был доставлен с высокой температурой и кашлем. 5 ноября он сдал положительный тест на коронавирус.

В начале ноября 60-летний Диего Марадона был госпитализирован. Ему диагностировали кровоизлияние в мозг, после чего назначили срочную операцию и удалили гематому.

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