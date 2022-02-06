Станислав Черчесов дебютирует на домашнем стадионе «Ференцвароша»

Сегодня Станислав Черчесов проводит свой первый матч на домашнем стадионе «Ференцвароша» — против «Пакша» в 19-м туре чемпионата Венгрии (начало — в 19:15 мск).

В расположение команды вернулись все три игрока, выступавшие на Кубке Африки.

«Ференцварош» сыграет без четырех ведущих игроков — двое дисквалифицирован, у третьего травма, у четвертого — ковид.

В конце января «Ференцварош» продал в испанскую «Гранаду» крайнего полузащитника Узуни. Возможно, на его место на днях будет куплен другой игрок.

После сегодняшнего матча у Черчесова состоится встреча с президентом клуба, на которой, видимо, и будет обсуждаться кандидатура новичка. Трансферное окно закроется 15 февраля.