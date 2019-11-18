Сколари может возглавить сборную Китая

Сборную Китая может возглавить бразильский специалист Луиз Фелипе Сколари, информирует Xinhua Sports. На прошлой неделе пост главного тренера команды покинул Марчелло Липпи, который подал в отставку после поражения от Сирии (1:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

71-летний Сколари уже работал в Китае — он тренировал «Гаунчжоу Эвергранд» с 2015 по 2017 годы. Кроме того, в Китае выступают несколько бразильских игроков, которые могут быть натурализованы.

Напомним, что в чентября 2019 года Сколари был уволен из «Палмейраса».