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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Сколари может возглавить сборную Китая

11:25

Сборную Китая может возглавить бразильский специалист Луиз Фелипе Сколари, информирует Xinhua Sports. На прошлой неделе пост главного тренера команды покинул Марчелло Липпи, который подал в отставку после поражения от Сирии (1:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

71-летний Сколари уже работал в Китае — он тренировал «Гаунчжоу Эвергранд» с 2015 по 2017 годы. Кроме того, в Китае выступают несколько бразильских игроков, которые могут быть натурализованы.

Напомним, что в чентября 2019 года Сколари был уволен из «Палмейраса».

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