Сборная Сьерра-Леоне отыгралась со счета 0:4 в матче с Нигерией
В матче 3-го тура квалификации Кубка африканских наций сборная Нигерии сыграла вничью с командой Сьерра-Леоне — 4:4.
При этом к 29-й минуте нигерийцы вели со счетом 4:0: дубль оформил Алекс Ивоби, по одному мячу забили Виктор Осимхен и Самуэль Чуквезе. Тем не менее, команда Сьерра-Леоне смогла отыграться по ходу встречи. Дубль сделал Альхаджи Камара, по одному голу на счету Мустафы Бунду и Кваме Куи.
Нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке вышел у сборной Нигерии на замену на 78-й минуте.
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