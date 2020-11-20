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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Сборная Колумбии опровергла, что Хамес устроил драку

04:48
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Пресс-служба сборной Колумбии опубликовала в Twitter опровержение информации о драке между Хамесом Родригесом и Джефферсоном Лермой. В четверг СМИ сообщили, что игроки подрались в раздевалке после поражения от Эквадора (1:6).

«Федерация футбола Колумбии сообщает, что сообщения о конфликте между её футболистами в расположении сборной не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

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