Сборная Колумбии опровергла, что Хамес устроил драку

Пресс-служба сборной Колумбии опубликовала в Twitter опровержение информации о драке между Хамесом Родригесом и Джефферсоном Лермой. В четверг СМИ сообщили, что игроки подрались в раздевалке после поражения от Эквадора (1:6).

«Федерация футбола Колумбии сообщает, что сообщения о конфликте между её футболистами в расположении сборной не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.