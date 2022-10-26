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«Пас из-за границы»

Сегодня, 23:06

Российские роботы выиграли чемпионат Бразилии по футболу

Иван Шитик
Корреспондент
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Российская команда одержала победу на чемпионате Бразилии по футболу среди роботов, сообщает РЕН ТВ.

За искусственный интеллект отвечали студенты Московского физико-технического института. Инженерам и программистам удалось написать для мини-киборгов такие программы, равных которым не нашлось.

«У нас стоит две камеры, мы единственная команда в лиге, которая использует стереозрение, с помощью его мы можем увидеть соперника, можем определять расстояние до других роботов», — рассказал капитан российской команды Starkit Владимир Литвиненко.

Текущий алгоритм, по правилам турнира, победитель должен открыть всем. Благодаря этому создание новых технологий каждый год совершенствуется по всему миру.

Источник: https://ren.tv/news/v-mire/1039175-rossiiskie-roboty-vyigrali-chempionat-brazilii-po-futbolu

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • Alvin Almazov
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  • Sport and bets
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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона 0
Бавария 2
2-й тайм

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
1
1
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