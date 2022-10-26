Российские роботы выиграли чемпионат Бразилии по футболу

Российская команда одержала победу на чемпионате Бразилии по футболу среди роботов, сообщает РЕН ТВ.

За искусственный интеллект отвечали студенты Московского физико-технического института. Инженерам и программистам удалось написать для мини-киборгов такие программы, равных которым не нашлось.

«У нас стоит две камеры, мы единственная команда в лиге, которая использует стереозрение, с помощью его мы можем увидеть соперника, можем определять расстояние до других роботов», — рассказал капитан российской команды Starkit Владимир Литвиненко.

Текущий алгоритм, по правилам турнира, победитель должен открыть всем. Благодаря этому создание новых технологий каждый год совершенствуется по всему миру.