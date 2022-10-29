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«Пас из-за границы»

Сегодня, 06:59

«Спортинг» подал иску в суд на «Интер» по поводу ухода экс-игрока «Локомотива» Жоау Мариу

Евгений Козинов
Корреспондент
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Жоау Мариу.
Фото Global Look Press

«Спортинг» подал в суд на «Интер» по поводу перехода полузащитника Жоау Мариу в «Бенфику». Как сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, лиссабонский клуб хочет получить компенсацию в размере 30 миллионов евро.

В договоре «Спортинга» и «Интера» по трансферу игрока в 2016 году был прописан пункт, запрещающий итальянскому клубу продавать Мариу в другой португальский клуб. Однако летом 2022 года «нерадзурри» расторгли контракт с футболистом, и он на правах свободного агента перешел в «Бенфику».

В «Спортинге» уверены, что такой формат перехода игрока был оговорен с «Интером», который за это получил компенсацию. У лиссабонцев есть доказательства нарушения соглашения.

В сезоне-2019/20 Жоау Мариу на правах аренды выступал за «Локомотив», за который забил гол и сделал 7 результативных передач в 22 матчах.

Жоау Мариу
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Спортинг (Лиссабон)
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