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8 октября, 18:08

Президент УЕФА Александер Чеферин будет баллотироваться на новый срок

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александер Чеферин.
Фото Global Look Press

Действующий президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин будет переизбираться на новый срок, сообщает журналист Мартин Циглер.

О своем решении Чеферин официально объявил на конгрессе организации, который проходил во Франкфурте.

«Президент УЕФА Александер Чеферин воспользовался возможностью, чтобы лично поблагодарить все 55 ассоциаций за их письма в поддержку следующих выборов», — сказано в сообщении союза.

54-летний функционер занимает этот пост с 2016 году. Выборы президента УЕФА состоятся в 2023 году.

Александер Чеферин
УЕФА
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Президент УЕФА Чиферин будет переизбираться на новый срок
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