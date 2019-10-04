Расистский скандал в Белоруссии: темнокожего российского футболиста оскорбляли во время игры

Скандал на расовой почве произошел в Белоруссии на матче болельщиков минского «Динамо» против российского любительского клуба «Амкал». В составе команды, составленной из футбольных блогеров, вышел темнокожий футболист Джефф Бабатумба. Сына нигерийца и русской во время матча оскорбляли на расовой почве. Перед игрой два футболиста минчан отказались пожать ему руку, а еще один проигнорировал Александра Монеткина, который выкрасил волосы в необычный цвет. Также во время матча фанаты ухали в адрес Бабатумбы, некоторые даже демонстрировали нацистское приветствие.

— Мы играли против расистов. Очень неприятно. Наткнулся на двух ребятишек, которые демонстративно, показушно отводят руку в сторону, показывая мне, мол, я — чепуха, недостоин того, чтобы мне пожали руку, потому что я темнокожий, — рассказал Бабатумба. — Я приветствовал всех с улыбкой, а двое игроков убрали руки с каменным лицом. 14-й и 8-й номера демонстративно отказались со мной здороваться, потому что я такой прекрасный. Конечно, это можно назвать расизмом, я единственный темнокожий игрок в составе.

Было очень обидно, ситуация выбила меня: в итоге сидел на скамейке, пытался погасить злобу. Понимал, что приезжаем в другую страну, наш первый международный выезд, мы это делаем ради шоу, ради молодежи, которая ждала меня в том числе и рисовала плакаты. Ради них пытался собраться, но получилось очень плохо, вышел на 70-й минуте, летал в облаках, хотел замениться. Но появилась мысль: «Если заменюсь — проиграю». Да, есть такие плохие люди. Ну и что?

Но я все равно пробил первый пенальти и забил. Когда шел к мячу, часть этих людей на трибунах освистывали меня, хотя больше никому не свистели.

Основное время матча завершилось со счетом 3:3, по пенальти выиграли фанаты «Динамо».