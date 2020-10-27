Норвежский судья Хаген признался, что он гей

Норвежский судья Том Хаген рассказал о том, что он гей.

— Постепенно я стал уверен в себе, у меня все хорошо в жизни, — приводит слова Хагена Verdens Gang со ссылкой на Glamdalen . - Я прожил так всю свою жизнь, для меня это не то, о чем я думаю. Это моя повседневная жизнь, мои отношения, моя семья — и моя футбольная семья. Я могу идти с высоко поднятой головой — кроме тех моментов, когда допускаю ошибки на футбольном поле.

42-летний арбитр обслуживает матчи чемпионата Норвегии с 2006 года Также он работал на матче сборной России и встрече Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Порту».