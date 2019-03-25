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Нигматуллин получил приз лучшему вратарю на ветеранском турнире в Китае

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назван лучшим вратарем Кубка легенд на турнире в Китае. Помимо него, в турнире приняли участие россияне Евгений Алдонин и Дмитрий Булыкин. Они играли за сборную звезд вместе с Луишем ФигуГабриэлем БатистутойДеяном Станковичем и Яри Литманеном

"Оказывается, счастливые футбольные моменты случаются и после завершения  карьеры.
 Например такие, как вчера в Китае на турнире - "Football Legend Cup". Получил награду - "Best goalkeeper".

На фото справа от меня  Франческо Тотти - получил награду лучшего игрока турнира", - написал Нигматуллин в Твиттере. 

 

Нигматуллин в бытность футболистом защищал цвета "КАМАЗа", "Спартака", "Локомотива", ЦСКА, "Терека", ростовского СКА, а также итальянских "Вероны" и "Салернитаны". Карьеру он завершил в израильском "Маккаби Ахи" в 2009 году.

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