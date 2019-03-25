Нигматуллин получил приз лучшему вратарю на ветеранском турнире в Китае

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назван лучшим вратарем Кубка легенд на турнире в Китае. Помимо него, в турнире приняли участие россияне Евгений Алдонин и Дмитрий Булыкин. Они играли за сборную звезд вместе с Луишем Фигу, Габриэлем Батистутой, Деяном Станковичем и Яри Литманеном.

"Оказывается, счастливые футбольные моменты случаются и после завершения карьеры.

Например такие, как вчера в Китае на турнире - "Football Legend Cup". Получил награду - "Best goalkeeper".

На фото справа от меня Франческо Тотти - получил награду лучшего игрока турнира", - написал Нигматуллин в Твиттере.

Оказывается, счастливые футбольные моменты случаются и после завершения карьеры.

Например такие, как вчера в Китае на турнире - "Football Legend Cup". Получил награду - "Best goalkeeper". 🏆



На фото справа от меня Франческо Тотти - получил награду лучшего игрока турнира. pic.twitter.com/65AeM5ALlI – ⚽Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) 25 марта 2019 г.

Нигматуллин в бытность футболистом защищал цвета "КАМАЗа", "Спартака", "Локомотива", ЦСКА, "Терека", ростовского СКА, а также итальянских "Вероны" и "Салернитаны". Карьеру он завершил в израильском "Маккаби Ахи" в 2009 году.