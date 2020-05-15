Не сморкаться, не целовать мяч. В Южной Америке ввели новые правила для арбитров
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Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) утвердила правила поведения арбитров в своих турнирах. Судей обязали:
— внимательнее следить за своим здоровьем;
— сдавать тесты на COVID-19;
— на стадионе полностью избегать рукопожатий и иных контактов руками;
— во время матчей не плеваться и не сморкаться;
— не целовать мяч;
— пить воду только из личной бутылки.
Резервный рефери в ходе игры обязан носить маску. (Александр Бобров)
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