Не сморкаться, не целовать мяч. В Южной Америке ввели новые правила для арбитров

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) утвердила правила поведения арбитров в своих турнирах. Судей обязали:

— внимательнее следить за своим здоровьем;

— сдавать тесты на COVID-19;

— на стадионе полностью избегать рукопожатий и иных контактов руками;

— во время матчей не плеваться и не сморкаться;

— не целовать мяч;

— пить воду только из личной бутылки.

Резервный рефери в ходе игры обязан носить маску. (Александр Бобров)