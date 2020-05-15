Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Не сморкаться, не целовать мяч. В Южной Америке ввели новые правила для арбитров

00:53

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) утвердила правила поведения арбитров в своих турнирах. Судей обязали:

— внимательнее следить за своим здоровьем;

— сдавать тесты на COVID-19;

— на стадионе полностью избегать рукопожатий и иных контактов руками;

— во время матчей не плеваться и не сморкаться;

— не целовать мяч;

— пить воду только из личной бутылки.

Резервный рефери в ходе игры обязан носить маску. (Александр Бобров)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир