Мойес, Анри и Анчелотти могут возглавить клуб Бекхэма "Интер Майами"

Появились новые претенденты на пост главного тренера будущего клуба MLS "Интер Майами", сообщает Daily Mail. В их число входят Дэвид Мойес, Тьерри Анри и Карло Анчелотти.

Мойес ранее возглавлял ряд английских клубов, включая "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед", а также испанский "Реал Сосьедад". Последним его местом работы стал "Вест Хэм", который шотландец покинул в конце сезона-2017/18

Анри завершил карьеру в MLS в 2014 году в составе "Нью-Йорк Ред Буллз". Самостоятельно он работал только три месяца с "Монако" - с октября 2018 по январь 2019 года.

Анчелотти на данный момент возглавляет "Наполи". Одним из совладельцев "Интер Майами" является Дэвид Бекхэм, игравший у Анчелотти в "Милане" и "ПСЖ".

"Интер Майами" дебютирует в MLS в 2020 году.