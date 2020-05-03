Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

«Монако» — в топ-50 самых дорогих клубов мира: российские команды в рейтинг не вошли

19:48
Бенуа Бадиашиль, Сеск Фабрегас и Александр Головин. Фото AFP
Бенуа Бадиашиль, Сеск Фабрегас и Александр Головин. Фото AFP
Теги:

Портал Transfermarkt в своем Instagram опубликовал инфографику с самыми дорогими клубами после обновления рыночной стоимости в связи с пандемией коронавируса. В топ-50 попал «Монако» (29-я строчка, стоимость: 282,2 млн евро).

Самым ценным стал «Манчестер Сити» (1,02 миллиарда евро). Второе место у «Ливерпуля» (967 миллионов). Третье — «Реал» (888,5 миллиона).

Российские клубы не были включены в топ-50.

Полностью список самых дорогих команд выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» (1,02 млрд)

2. «Ливерпуль» (967 млн)

3. «Реал» (888,5 млн)

4. «Барселона» (852,7 млн)

5. «ПСЖ» (843,7 млн)

6. «Бавария» (756,6 млн)

7. «Атлетико» (709,0 млн)

8. «Тоттенхэм» (699,0 млн)

9. «Челси» (679,9 млн)

10. «Манчестер Юнайтед» (646,7 млн)...

29. «Монако» (283,2 млн)

50. «Саутгемптон» (182,2 млн)

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир