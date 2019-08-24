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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Мэттью Макконахи стал совладельцем будущего клуба MLS

08:46

Известный голливудский актер Мэттью Макконахи стал совладельцем «Остина», сообщает официальный Twitter будущего клуба MLS. Он вошел в число пяти руководителей клуба.

«Остин» дебютирует в MLS в 2021 году. Сам актер на данный момент проживает в Остине.

Макконахи — обладатель «Оскара"-2014 за лучшую мужскую роль (фильм «Далласский клуб покупателей»). Также он прославился ролями в таких фильмах, как «Волк с Уолл-Стрит» и «Интерстеллар», а также в сериале «Настоящий детектив».

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