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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Мексиканские болельщики забросали поле мусором с трибун

07:33
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Сборная США в финале Лиги наций КОНКАКАФ в дополнительное время обыграла Мексику со счетом 3:2.

В конце встречи мексиканские болельщики стали забрасывать поле различным мусором с трибун. В основном они бросали на газон пластиковые стаканы.

Причем один из таких стаканов, который был наполнен какой-то жидкостью, угодил в одного из футболистов сборной Мексики.

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