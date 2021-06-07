Мексиканские болельщики забросали поле мусором с трибун
07:33
Сборная США в финале Лиги наций КОНКАКАФ в дополнительное время обыграла Мексику со счетом 3:2.
В конце встречи мексиканские болельщики стали забрасывать поле различным мусором с трибун. В основном они бросали на газон пластиковые стаканы.
Причем один из таких стаканов, который был наполнен какой-то жидкостью, угодил в одного из футболистов сборной Мексики.
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