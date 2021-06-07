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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Гол Пулишича в дополнительное время принес США победу над Мексикой в финале Лиги наций КОНКАКАФ

07:25
7 июня. Лига наций КОНКАКАФ. США — Мексика — 3:2 ОТ. Фото Twitter
7 июня. Лига наций КОНКАКАФ. США — Мексика — 3:2 ОТ. Фото Twitter
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Сборная США в финале Лиги наций КОНКАКАФ в дополнительное время обыграла Мексику со счетом 3:2.

В составе мексиканцев отличились Хесус Корона и Диего Лайнес, у американцев забили Джованни Рейна, Уэстон Маккенни и Кристиан Пулишич, забивший в овертайме. На 123-й минуте встречи полузащитник Андрес Гуардадо не реализовал пенальти.

США стали первыми победителями Лиги наций КОНКАКАФ. В матче за третье место Гондурас в серии пенальти обыграл Коста-Рику.

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