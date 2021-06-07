Партея исключили из сборной Ганы за опоздание на тренировку

В рамках сбора национальной команды Гана проведет два товарищеских матча — против сборных Марокко и Кот-д'Ивуара. Перед этими играми в сборной произошел скандал, сообщает BBC.

Полузащитник «Арсенала» Томас Партей позволил себе опоздать на предматчевую тренировку, из-за чего тренерский штаб принял решение исключить его из команды на этом сборе.

Тренеры не посмотрели на статус футболиста и тот факт, что он является вице-капитаном команды.

Таким образом, в ближайших матчах сборной Ганы Партей принимать участие не будет.