Партея исключили из сборной Ганы за опоздание на тренировку
13:39
В рамках сбора национальной команды Гана проведет два товарищеских матча — против сборных Марокко и Кот-д'Ивуара. Перед этими играми в сборной произошел скандал, сообщает BBC.
Полузащитник «Арсенала» Томас Партей позволил себе опоздать на предматчевую тренировку, из-за чего тренерский штаб принял решение исключить его из команды на этом сборе.
Тренеры не посмотрели на статус футболиста и тот факт, что он является вице-капитаном команды.
Таким образом, в ближайших матчах сборной Ганы Партей принимать участие не будет.
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