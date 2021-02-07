Лучший бомбардир «Годоя Крус» был найден мертвым в своем доме

Уругвайский нападающий «Годоя Крус» Сантьяго Гарсия найден мертвым в своем доме, сообщает La Nacion.

По информации источника, инцидент произошел в субботу, 6 февраля. Рядом с телом 30-летнего нападающего было найдено огнестрельное оружие. По версии следствия, футболист совершил самоубийство.

Гарсия выступал за «Годой Крус» с 2016 года. Он является лучшим бомбардиром клуба в первом аргентинском дивизионе (51 гол). Клуб подтвердил информацию о смерти игрока и выведет из обращения номер «18», под которым выступал Гарсия.