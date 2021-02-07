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Лучший бомбардир «Годоя Крус» был найден мертвым в своем доме

11:36
Сантьяго Гарсия. Фото Instagram
Сантьяго Гарсия. Фото Instagram

Уругвайский нападающий «Годоя Крус» Сантьяго Гарсия найден мертвым в своем доме, сообщает La Nacion.

По информации источника, инцидент произошел в субботу, 6 февраля. Рядом с телом 30-летнего нападающего было найдено огнестрельное оружие. По версии следствия, футболист совершил самоубийство.

Гарсия выступал за «Годой Крус» с 2016 года. Он является лучшим бомбардиром клуба в первом аргентинском дивизионе (51 гол). Клуб подтвердил информацию о смерти игрока и выведет из обращения номер «18», под которым выступал Гарсия.

Дополнительная информация:

https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/morro-garcia-suicidio-mendoza-godoy-cruz-nid2594404

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