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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Сердеров выиграл спор по компенсации у клуба «Интер Запрешич»

11:52
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Палата ФИФА по разрешению споров приняла решение в пользу российского нападающего Сердера Сердерова по поводу его спора с хорватским клубом «Интер Запрешич».

Об этом 8 февраля сообщила адвокатская контора SILA, которая представляла интересы экс-футболиста «Анжи».

Ранее ФИФА приняла иск игрока о невыплаченном вознаграждении и компенсации за нарушение контракта.

Сердеров 5 августа прошлого года перешел в венгерский «Мезекевешд». Контракт российского форварда рассчитан на 3 года.

26-летний футболист находился в статусе свободного агента, так как в конце июля закончился его контракт с «Интером».

Сердеров является воспитанником ЦСКА, в России он выступал за «Анжи», «Урал», «Крылья Советов» и «Енисей». Также форвард играл за софийскую «Славию» и польскую «Краковию».

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