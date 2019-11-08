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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Комиссар MLS объявил, что Ибрагимович перейдет в «Милан»

03:23
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Комиссар MLS Дон Гарбер объявил, что нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович продолжит карьеру в «Милане». Контракт шведа с американским клубом подходит к концу.

— Златану 38 лет, он забил много голов в Америке, и его только что подписал «Милан», который является одним из самых именитых клубов в мире, — цитирует ESPN Гарбера.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В составе «россонери» он провел 85 матчей и забил 56 мячей.

Ибрагимович может вернуться в «Милан»

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