Комиссар MLS объявил, что Ибрагимович перейдет в «Милан»

Комиссар MLS Дон Гарбер объявил, что нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович продолжит карьеру в «Милане». Контракт шведа с американским клубом подходит к концу.

— Златану 38 лет, он забил много голов в Америке, и его только что подписал «Милан», который является одним из самых именитых клубов в мире, — цитирует ESPN Гарбера.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В составе «россонери» он провел 85 матчей и забил 56 мячей.

Ибрагимович может вернуться в «Милан»