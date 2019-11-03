Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может вернуться в «Милан», сообщает Marca. Как отмечается, это наиболее веротяный вариант для 38-летнего шведа, который ранее намекнул на возвращение в Испанию.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В составе «россонери» он провел 85 матчей и забил 56 мячей.

В этом сезоне Ибрагимович принял участие в 31 матче, в которых забил 31 гол и отдал 8 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца года.