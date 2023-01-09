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Президент Федерации футбола Португалии прокомментировал слухи о переговорах с Жозе Моуринью

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Федерации футбола Португалии Фернанду Гомеш прокомментировал слухи о переговорах с тренером «Ромы» Жозе Моуринью.

«Мы общались со многими тренерами, которые соответствовали тем требованиям, которые были нами выдвинуты, но мы делали только одно официальное предложение — то, которое было сделано Роберто Мартинесу», — цитирует функционера A Bola.

9 января на пост главного тренера сборной Португалии был назначен Роберто Мартинес.

Испанский специалист работал в сборной Бельгии с 2016 по 2022 год. На ЧМ-2018 его команда заняла третье место. На мировом первенстве в Катаре бельгийцы не смогли выйти в плей-офф турнира, после этого Мартинес объявил о том, что покидает пост главного тренера команды.

Сборная Португалии по футболу
ФК Рома
Жозе Моуринью
Роберто Мартинес
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