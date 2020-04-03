Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

«Интер Майами» вспомнил, как владелец клуба 25 лет назад дебютировал в АПЛ

05:37
1993 год. Дэвид Бекхэм. Фото Twitter
1993 год. Дэвид Бекхэм. Фото Twitter
Теги:

«Интер Майами» в Twitter вспомнил, что Дэвид Бекхэм, являющийся владельцем клуба, 25 лет назад дебютировал в профессиональном футболе.

«Возможно, у вас был плакат с ним на стене.
Может быть, хотели такую же стрижку
Или, возможно, мечтали играть, как он.
Дело в том, что многие из наших игроков тоже.

В этот день, 25 лет назад, Дэвид Бекхэм дебютировал в АПЛ, а какое путешествие было потом", — говорится в сообщении.

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир