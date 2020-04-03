«Интер Майами» вспомнил, что владелец клуба 25 лет назад дебютировал в АПЛ
05:37
«Интер Майами» в Twitter вспомнил, что Дэвид Бекхэм, являющийся владельцем клуба, 25 лет назад дебютировал в профессиональном футболе.
«Возможно, у вас был плакат с ним на стене.
Может быть, хотели такую же стрижку
Или, возможно, мечтали играть, как он.
Дело в том, что многие из наших игроков тоже.
В этот день, 25 лет назад, Дэвид Бекхэм дебютировал в АПЛ, а какое путешествие было потом", — говорится в сообщении.
You might have had his poster on your wall.— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 2, 2020
Maybe wanted the same haircut.
Or perhaps you dreamed to bend it like he did.
Thing is, many of our players did too.
On this day, 25 years ago, David Beckham made his @PLinUSA debut, and what a journey it's been ever since.