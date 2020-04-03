«Интер Майами» вспомнил, что владелец клуба 25 лет назад дебютировал в АПЛ

«Интер Майами» в Twitter вспомнил, что Дэвид Бекхэм, являющийся владельцем клуба, 25 лет назад дебютировал в профессиональном футболе.

«Возможно, у вас был плакат с ним на стене.

Может быть, хотели такую же стрижку

Или, возможно, мечтали играть, как он.

Дело в том, что многие из наших игроков тоже.

В этот день, 25 лет назад, Дэвид Бекхэм дебютировал в АПЛ, а какое путешествие было потом", — говорится в сообщении.