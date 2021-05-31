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Отменен товарищеский матч сборной Казахстана с командой Мальты

13:30
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Пресс-служба Казахстанской федерации футбола сообщила об отмене товарищеского матча Казахстан — Мальта. Игра должна была состояться в Австрии.

Казахстан 4 июня сыграет против команды Северной Македонии в Скопье, а через три дня должен был встретиться с Мальтой в австрийском городе Вольфсберг. Однако, в виду непростой эпидемиологической ситуацией в стране, посольство Австрии в Казахстане отказало в выдаче визы игрокам, тренерам и персоналу.

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