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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

«Футбол — не работа». Датскую футболистку не хотели пускать в другую страну

14:52

Защитницу сборной Дании Катрин Вейе не пропустили через шведскую границу на тренировку в Мальме, информирует Sportbladet.

Футболистку клуба «Росенгард» остановила полиция, которая посчитала тест на коронавирус слишком старым, а рабочие документы сомнительными.

Вейе пришлось принести документы, подписанные спортивным директором клуба, но и тогда ей не поверили, сказав, что футбол — это не работа, и что ей нужно вернуться в Данию.

Футболистка даже рассмеялась в недоумении. В конце концов другой полицейский, проверив еще раз документы, пропустил ее в Швецию. Однако ей пришлось сесть на другой поезд.

29-летняя Вейе провела больше сотни матчей за сборную Дании. Ранее она также выступала за «Монпелье» и «Арсенал».

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