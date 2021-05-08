Икер Касильяс начал борьбу с клеветой о своем здоровье и личной жизни
Бывший вратарь «Реала» и «Порту» Икер Касильяс в пятницу, 7 мая, выступил с заявлением, в котором объявил о возбуждении исков против тех, кто распространяет ложную информацию о его здоровье и личной жизни.
На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что у Касильяса были отношения с молодой женщиной в 2019 году, когда он был женат на Саре Карбонеро.
«Я устал от того, что разные люди придумывают истории, связанные со мной, поэтому я принял решение, что мои юристы возбудят соответствующие иски», — написал Касильяс в Twitter.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю