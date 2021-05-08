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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Икер Касильяс начал борьбу с клеветой о своем здоровье и личной жизни

03:39
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Бывший вратарь «Реала» и «Порту» Икер Касильяс в пятницу, 7 мая, выступил с заявлением, в котором объявил о возбуждении исков против тех, кто распространяет ложную информацию о его здоровье и личной жизни.

На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что у Касильяса были отношения с молодой женщиной в 2019 году, когда он был женат на Саре Карбонеро.

«Я устал от того, что разные люди придумывают истории, связанные со мной, поэтому я принял решение, что мои юристы возбудят соответствующие иски», — написал Касильяс в Twitter.

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