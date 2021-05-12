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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Роналду поздравил «Спортинг» с чемпионством

01:54
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил лиссабонский «Спортинг» с победой в чемпионате Португалии. Команда обеспечила себе титул после победы над «Боавиштой» (1:0) в 32-м туре.

«Поздравляем чемпионов!» — написал Роналду в Instagram.

Роналду является воспитанником «Спортинга». За лиссабонский клуб он сыграл 30 матчей и забил 5 голов.

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