Роналду поздравил «Спортинг» с чемпионством
01:54
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил лиссабонский «Спортинг» с победой в чемпионате Португалии. Команда обеспечила себе титул после победы над «Боавиштой» (1:0) в 32-м туре.
«Поздравляем чемпионов!» — написал Роналду в Instagram.
Роналду является воспитанником «Спортинга». За лиссабонский клуб он сыграл 30 матчей и забил 5 голов.
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