Роналду поздравил «Спортинг» с чемпионством

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил лиссабонский «Спортинг» с победой в чемпионате Португалии. Команда обеспечила себе титул после победы над «Боавиштой» (1:0) в 32-м туре.

«Поздравляем чемпионов!» — написал Роналду в Instagram.

Роналду является воспитанником «Спортинга». За лиссабонский клуб он сыграл 30 матчей и забил 5 голов.