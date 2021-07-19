ФИФА выступила с заявлением о тестировании новых правил игры

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте выступила с заявлением относительно тестирования новых правил игры.

«ФИФА хочет выступить с разъяснениями относительно новых правил игры, которые были опробованы на турнире в Нидерландах.

ФИФА заверяет, что не планирует вводить никакие нововведения. Эти новые правила не обсуждались в ФИФА или в Международном совете футбольных ассоциаций (IFAB)», — говорится в заявлении.

На турнире в Голландии, где выступали несколько юношеских команд, были опробованы несколько кардинально новых футбольных правил.

1. Ввод мяча из аута ногами.

2. Розыгрыш штрафных ударов в одиночку с помощью дриблинга.

3. Неограниченное количество замен.

4. Временное удаление на пять минут после получения желтой карточки.

5. Два тайма по 30 минут чистого времени.

Футбол начинает копировать футзал и хоккей. Вы готовы играть по таким правилам?