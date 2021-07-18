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Арбитр во время матча МЛС вместо главного тренера «Сан-Хосе» удалил его переводчика

07:31
Футболисты «Сан-Хосе». Фото Instagram
Футболисты «Сан-Хосе». Фото Instagram
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Во время матча регулярного чемпионата МЛС между «Сан-Хосе» и «Колорадо» произошел курьезный момент.

В одном из спорных эпизодов главный тренер «Сан-Хосе» Матиас Алмейда обратился на повышенных тонах к арбитру встречи. Переводчик Алмейды перевел его слова, сохранив жестикуляцию. После этого судья удалил переводчика с поля.

Матч завершился со счетом 1:1. «Сан-Хосе» с 12 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Колорадо» с 21 очком — на четвертой строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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