Арбитр во время матча МЛС вместо главного тренера «Сан-Хосе» удалил его переводчика

Во время матча регулярного чемпионата МЛС между «Сан-Хосе» и «Колорадо» произошел курьезный момент.

В одном из спорных эпизодов главный тренер «Сан-Хосе» Матиас Алмейда обратился на повышенных тонах к арбитру встречи. Переводчик Алмейды перевел его слова, сохранив жестикуляцию. После этого судья удалил переводчика с поля.

Матч завершился со счетом 1:1. «Сан-Хосе» с 12 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Колорадо» с 21 очком — на четвертой строчке.