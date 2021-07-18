Футбол начинает копировать футзал и хоккей. Вы готовы играть по таким правилам?

Международная федерация футбола продолжает эксперименты с правилами игры. Кардинальные новшества тестируются на юношеском турнире в Голландии.

Что происходит

ФИФА проводит очередную серию тестов, изучая, как могут повлиять на игру те или иные новые правила. В эти дни в Голландии проходит юношеский турнир с участием команд ПСВ, АЗ, «Лейпцига» и «Брюгге». Матчи отличаются от привычных, потому что футболистам предложено играть по-другому.

Аут

Вместо привычного ввода мяча руками фактически выполняется штрафной удар, то есть мяч вводится в игру ногой, или же игрок может сразу начать ведение мяча, применить дриблинг.

Штрафной удар и угловой

Не обязательно выполнять штрафной или угловой удар по современным правилам. Можно начать играть без удара — катнуть мяч, начать его ведение, применить дриблинг.

Скамейка штрафников

Футболист, получивший желтую карточку, не остается в игре, а отправляется на пять минут на скамейку штрафников. Он остается там, даже если его команда пропускает гол.

? Gele kaart = vijf minuten op de strafbank



«Lekker in het zonnetje» pic.twitter.com/3hhmoyLcuY — ESPN NL (@ESPNnl) July 18, 2021

Время матча

Вместо 90 минут (два тайма по 45 минут) введены два тайма по 30 минут чистого игрового времени. Секундомер останавливается, когда игра прерывается. Идет обратный отсчет, показывается оставшееся время, что выглядит для футбола непривычно.

Замены

Число замен не ограничено. Разрешены обратные замены.

Революция?

Происходящее можно сравнить с революцией в футболе. Но далеко не факт, что она случится в действительности. Экспериментов подобного рода хватало и раньше. Другое дело, что футбольные чиновники озабочены сохранением интереса к игре, которая должна привлекать болельщиков разного возраста.

Игра должна быть не только честной, но и быстрой и зрелищной. И приносить доходы тем, кто ее проводит. Соответственно, ФИФА изучает разные варианты изменений.

Но не все из них новые. К примеру, о скамейках штрафников говорится еще с 1990-х. Один из главных сторонников и идеологов — технический директор Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) и в недавнем прошлом советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей. Поскольку эти скамейки до сих пор не появились в большом футболе, в профессиональных соревнованиях, значит, идея устраивает далеко не всех, она так и не отработана или выглядит сомнительной.

Richard Sedl??ek was niet heel blij met zijn tijdstraf ?



Wat vind jij? Is 5 min te lang? pic.twitter.com/yRo74sdCSf — ESPN NL (@ESPNnl) July 18, 2021

То же самое относится ко времени матча. На Евро-2020 чистое игровое время и так приблизилось к 60 минутам. Но остановки в игре можно использовать для рекламных пауз. Не в этом ли в том числе цель чиновников ФИФА?

Пандемия ковида заставила увеличить число разрешенных замен. Теперь изобретатели правил призывают пойти дальше — менять футболистов как хоккеистов, то есть неограниченное число раз.

Попытки вводить мяч из аута ногой, а не рукой тоже нельзя считать новинкой. Периодически такие предложения озвучивались.

Практика

Как это произошло на практике? Можно посмотреть видеозаписи матчей и решить, подходит ли вам такой «футбол». Ставлю это слово в кавычки, потому что игра, конечно, отличается от привычной.

Матч «Лейпциг» — АЗ (0:6) длился примерно 87 минут «грязного» времени, не считая перерыва. То есть примерно столько же, сколько и обычный матч.

«Революционеры»

Помимо Эллерея сравнительно недавно свое мнение о правилах высказал Арсен Венгер. В частности, он предложил иначе фиксировать офсайд.

— Игрок не будет в офсайде, если какая-то его часть, которой можно забить гол (то есть головы, туловища, ноги. — Прим. А.Б.), окажется на одной линии с защитником. Даже если другая его часть находится впереди. Это решит все проблемы, исчезнут миллиметровые офсайды, — заявил он.

Звучит интересно. Но, по сути, проблему миллиметровых офсайдов не решает. Потому что придется высчитывать те же миллиметры и сантиметры и пытаться определить, заходит ли пятка или подмышка нападающего своей проекцией на защитника.

Марко ван Бастен предлагал вообще отменить офсайды. Тогда, на его взгляд, футбол станет намного привлекательнее и интереснее болельщикам. В «ванбастенболе» также приветствовались бы отмена пенальти и введение буллитов, удаление за пять фолов и тому подобное. Со временем Лебедь из Утрехта успокоился. Но на его место пришли другие.

— Футбол — удивительная игра, которой не нужны изменения, — заявил четыре года назад главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. — А ван Бастен может так придумать свою собственную игру — футболу же изменения не нужны.

Вы согласны с Клоппом?