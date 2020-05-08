ФИФА разрешила чемпионатам отказаться от ВАР

ФИФА не будет против, если национальные федерации откажутся от использования системы ВАР при возобновлении сезона. Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) также дал добро на временный отказ от видеоассистентов арбитра.

При этом в ФИФА отметили, что в тех странах, где система ВАР будет применяться, правила для нее останутся прежними.

Сезоны в большинстве чемпионатов были прерваны из-за пандемии коронавируса. В некоторых лигах рассматривают вариант проведения оставшихся игр чемпионатов без зрителей.