ФИФА рассматривает возможность изменения правила фиксации положения «вне игры»

Международная федерация футбола (ФИФА) изучает варианты возможного изменения правила фиксации офсайда, сообщает британское издание The Times.

We're supposed to be impartial, but ruling this Wolves goal offside is just shockingly bad ?#LIVWOL (via @NBCSportsSoccer) pic.twitter.com/jpG0q19z3g — Yahoo Soccer (@FCYahoo) December 29, 2019

По имеющейся информации, в руководстве организации ведутся дискуссии по этому поводу. Предлагается фиксировать положение «вне игры» только в том случае, если между последним игроком защищающейся команды и футболистом команды, которая атакует, есть «очевидный просвет». О других деталях предложения пока не сообщается.

Если в ФИФА сочтут необходимым изменить правила, им нужно будет отправит запрос в Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ). Это международная организация, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол. Только после того, как ИФАБ утвердит изменения, они могут быть внедрены. ФИФА не может сделать это самостоятельно.

Ранее в Англии после матча премьер-лиги «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» (1:0) возникли дискуссии по поводу использования ВАР и правила офсайда. Гол игрока гостей Хонни был отменен после просмотра видеоповтора, когда судьи решили, что игрок «волков» все же был ближе к воротам, чем соперник.