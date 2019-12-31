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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

ФИФА рассматривает возможность изменения правила фиксации положения «вне игры»

09:36
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Международная федерация футбола (ФИФА) изучает варианты возможного изменения правила фиксации офсайда, сообщает британское издание The Times.

По имеющейся информации, в руководстве организации ведутся дискуссии по этому поводу. Предлагается фиксировать положение «вне игры» только в том случае, если между последним игроком защищающейся команды и футболистом команды, которая атакует, есть «очевидный просвет». О других деталях предложения пока не сообщается.

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Если в ФИФА сочтут необходимым изменить правила, им нужно будет отправит запрос в Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ). Это международная организация, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол. Только после того, как ИФАБ утвердит изменения, они могут быть внедрены. ФИФА не может сделать это самостоятельно.

Ранее в Англии после матча премьер-лиги «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» (1:0) возникли дискуссии по поводу использования ВАР и правила офсайда. Гол игрока гостей Хонни был отменен после просмотра видеоповтора, когда судьи решили, что игрок «волков» все же был ближе к воротам, чем соперник.

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