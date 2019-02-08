ФИФА проведет церемонию награждения лучших футболистов 23 сентября в Ла Скала

Церемония награждения The Best FIFA Football Awards состоится 23 сентября. Мероприятие пройдет в Милане в театре Ла Скала, сообщает пресс-служба ФИФА.

Во время церемонии будут названы лучшие игроки и тренеры в мужском и женском футболе. Кроме того, на мероприятии состоится награждение в других номинациях, инормация о которых будет предоставлена позже.

В 2018 году мероприятие состоялось в Лондоне. Лучшим футболистом мира был признан полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, лучшим тренером - Дидье Дешам, который привер сборную Франции к победе на ЧМ-2018.