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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

ФИФА планирует ограничить аренду игроков

10:10

Совет ФИФА утвердил пакет реформ по системе аренды игроков и по регулированию выплат футбольным агентам, о чем сообщается на официальном сайте организации.

Ограничения коснутся максимального размера комиссионных агентам и установления лимита по количеству игроков (в возрасте от 22 лет и старше), отданных/взятых в аренду. Как сообщалось ранее, с сезона-2020/21 клубы смогут за один сезон отдавать и брать в аренду не более восьми футболистов.

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