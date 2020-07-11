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ФИФА может сохранить пять замен на следующий сезон

11 июля 2020, 14:09
Джанни Инфантино. Фото Reuters
Джанни Инфантино. Фото Reuters
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Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что организация рассматривает возможность сохранить правило пяти замен и на следующий сезон. После возобновления футбольных матчей, прерванных из-за пандемии коронавируса, в большинстве турниров команды имеют право менять по ходу встречи до пяти футболистов. По словами Инфантино, правило могут сохранить из-за плотного графика матчей.

— Лига чемпионов заканчивается в августе. Потом будут международные матчи, потом чемпионаты, потом квалификации Евро, и сезон-2020/21, который включает отбор на ЧМ, получается очень напряженным, — цитирует AS Инфантино. — Нам нужно беречь здоровье игроков. Сейчас у нас есть правило пяти замен, возможно, его стоит сохранить. Мы обсудим это.

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