Федерация футбола Китая утвердила отставку Хиддинка из олимпийской сборной

Гус Хиддинк отправлен в отставку с поста главного тренера олимпийской сборной Китая. 72-летний голландец накануне сам написал заявление об уходе после поражения от Вьетнама (0:2). Всего под его руководством китайцы провели 12 матчей и одержали только 4 победы.

Олимпийская сборная Китая примет участие в молодежном чемпионате Азии, который станет отборочным к Играм-2020 в Токио. На Олимпиаду поедут три призера турнира.

Гус Хиддинк ранее работал с рядом европейских клубов, включая ПСВ, «Валенсию», «Реал», «Челси», а также сборные Голландии, Кореи, Австралии, России и Турции. С национальной командой России Хиддинк работал с 2006 по 2010 год и завоевал с ней бронзу Евро-2008. С 2012 по 2013 год он возглавлял «Анжи».