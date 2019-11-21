Фанат выиграл в лотерею 183 миллиона евро и купил любимый клуб

Колин Уэйр, болельщик шотландского клуба «Партик Тисл», выиграл в лотерею 183 миллиона евро. На часть этих средств он приобрел любимый клуб. 71-летний болельщик планирует передать 55% прав фан-клубу «Партик Тисл». Это произойдет не позднее конца марта 2020 года.

— Я благодарен большинству акционерных обществ за работу, чтобы проложить путь для увлекательной перспективы для фанатов «Партик Тисл», — приводит слова Уэйра пресс-служба клуба. — Буду следить за тем, чтобы доверие, которое мне оказали, не было утеряно.

После 13 туров «Партик Тисл» с 11 очками занимает последнее место в турнирной таблице Чемпионшипа.