Экс-украинский футболист не пожал руку поляку, который назвал его «бандеровцем»

Полузащитник польской «Ягеллонии» Тарас Романчук демонстративно не пожал руку капитану «Вислы» Доминику Фурману перед матчем 13-го тура чемпионата Польши (1:3). Этим жестом Романчук продемонстрировал свою позицию относительно недавнего высказывания Фурмана, сообщает Sport.ua.

В феврале 2019 года во время матча чемпионата Польши Фурман назвал Романчука «бандеровцем». Тогда делом занялась Федерация футбола Польши, в результате чего оба игрока сделали совместное заявление и пообещали, что подобные инциденты не повторятся.

Podobno Furman dalej czeka... pic.twitter.com/5UQnI0zMJn — Krzysztof Gorwa (@Drogba217Kris) October 27, 2019

Романчук родился в городе Ковель. В 2013 году хавбек переехал в Польшу, где стал выступать за «Легионовию», а через год перешел в «Ягеллонию». В 2018 году Романчук получил польское гражданство и дебютировал за сборную Польши.