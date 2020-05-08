Экс-форвард сборной Нигерии Обаси: «Меня просили заплатить за попадание в заявку на ЧМ-2014»

Бывший нападающий «Шальке» Чинеду Обаси рассказал, что в 2014 году у него требовали деньги за то, чтобы его включили в заявку сборной Нигерии на ЧМ-2014 в Бразилии.

— Я играл за «Шальке», выступал в Лиге чемпионов, все было в порядке, — приводит Goal.com слова Обаси. — За два дня до того, как опубликовали заявку сборной Нигерии на ЧМ-2014, меня попросили заплатить немного денег, чтобы оказаться в составе. Я посчитал, что и так выполнил обязательства перед своей страной, поэтому не должен платить. Был бы молод, может, и заплатил бы, но это было для меня очень личным. Та ситуация просто разбила мне сердце.

На ЧМ-2010 я получил травму, но после того турнира никто не позвонил мне, чтобы узнать, как мои дела. Я потратил кучу денег, чтобы привести себя в форму. Люди говорили о травме, но им не интересно, через что я проходил каждый день, чтобы вернуться в форму. Я потратил много усилий и денег, чтобы вернуться. И вот, приближается следующий чемпионат мира, меня приглашают в сборную, но только в случае, если я заплачу? Это было для меня, как пощечина. Я сказал, что мне неудобно так поступать. Мне ответили, что я должен знать систему и действовать, как нигериец. Я сказал, что дело не в том, чтобы быть нигерийцем, а в том, чтобы поступать правильно.