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Экс-форвард ЦСКА Муса опроверг информацию о том, что он заразился коронавирусом

11:49
Ахмед Муса. Фото AFP
Ахмед Муса. Фото AFP
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Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий за «Аль-Наср», опроверг информацию о том, что он заражен коронавирусом.

— Некоторые люди распространяют неправдивые новости о том, что я сдал положительный анализ на коронавирус, — написал у себя в Instagram Муса. — Пандемия забирает тысячи человеческих жизней, грустно видеть, что находятся люди, которые хотят этим воспользоваться и увеличить количество просмотров и подписчиков благодаря распространению ложной информации. Мы с семьей вернулись домой из Саудовской Аравии и решили последовать указаниям правительства об изоляции. Мы изолируемся на 14 дней, но не потому, что кто-то из нас болен. Мы в полном порядке, никто не сдавал положительных анализов. Не верьте той неправде, что пишут обо мне и моих родственниках. Оставайтесь в безопасности, соблюдайте правила социального дистанцирования.

По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 2 645 703 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 184 325 летальных исходов, выздоровели 723 192 человека.

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