Экс-форвард ЦСКА Муса опроверг информацию о том, что он заразился коронавирусом
Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий за «Аль-Наср», опроверг информацию о том, что он заражен коронавирусом.
— Некоторые люди распространяют неправдивые новости о том, что я сдал положительный анализ на коронавирус, — написал у себя в Instagram Муса. — Пандемия забирает тысячи человеческих жизней, грустно видеть, что находятся люди, которые хотят этим воспользоваться и увеличить количество просмотров и подписчиков благодаря распространению ложной информации. Мы с семьей вернулись домой из Саудовской Аравии и решили последовать указаниям правительства об изоляции. Мы изолируемся на 14 дней, но не потому, что кто-то из нас болен. Мы в полном порядке, никто не сдавал положительных анализов. Не верьте той неправде, что пишут обо мне и моих родственниках. Оставайтесь в безопасности, соблюдайте правила социального дистанцирования.
It has come to my notice that certain individuals have decided to post ??? ??? about me testing positive to Covid 19. ? ? This is a pandemic taking peoples lives in thousands so it is sad that some people want to use this to gain followers or views on their pages by spreading falsehood. ? ? ?? ??? ??? ? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ???'? ??? ?? ??? ??? ?? ??? not because any of us have the virus.? ? We are perfectly okay and have not tested positive to the virus. Please don't fall for the malicious messages circulating about me or my family. ? ? ??? ???, ??? ??? ... ?
По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 2 645 703 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 184 325 летальных исходов, выздоровели 723 192 человека.