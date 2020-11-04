Марадона перенес срочную операцию после кровоизлияния в мозг. Ему удалили гематому

Легенда футбола Диего Армандо Марадона перенес хирургическое вмешательство. 60-летний аргентинец был госпитализирован накануне, ему диагностировали кровоизлияние в мозг, после чего назначили срочную операцию. Леопольдо Луке, личный врач экс-капитана сборной Аргентины и главного тренера «Химнасии», сообщил: процедура прошла успешно.

«Операция длилась приблизительно 1 час 20 минут, — цитирует TNT Sports Луке. — Гематома была успешно убрана. Диего хорошо перенес операцию. Он бодрствует и чувствует себя очень хорошо».