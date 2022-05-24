Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 17 октября в Париже

Церемония вручения престижной награды «Золотой мяч» пройдет 17 октября 2022 года в Париже, сообщает France Football.

Списки кандидатов в номинациях 2022 года у мужчин и женщин, а также на призы лучшему молодому игроку и лучшему вратарю будут обнародованы 12 августа.

В 2021 году «Золотой мяч» получил Лионель Месси. Аргентинец выиграл этот приз в 7-й раз.

Начиная с этого года, трофей будут вручать по итогам сезона, голосовать будут журналисты только из 100 стран, а главным критерием будут личные достижения игроков, а не победы их команд.