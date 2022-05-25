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Черчесов опроверг информацию об интересе «Ференцвароша» к Дзюбе

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов опроверг информацию об интересе венгерского клуба к нападающему Артему Дзюбе.

«Я уже сказал в интервью Илье Казакову на канале «Россия 24», что это не соответствует действительности», — подчеркнул Черчесов.

33-летний форвард, который играл у тренера в сборной России, объявил об уходе из «Зенита».

«Ференцварош» под руководством Черчесова в минувшем сезоне сделал дубль, выиграв чемпионат Венгрии и Кубок страны.

Артем Дзюба
Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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