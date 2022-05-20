У экс-тренера сборной Аргентины Баусы болезнь Альцгеймера

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса сообщил, что у него болезнь Альцгеймера. Как сообщает El Comercio, cейчас он живет в Кито. Он путает цвета и даже порядок блюд.

64-летний Бауза играл на позиции защитника за «Росарио Сентрал», «Индепендьенте де Авельянеда», «Хуниор де Барранкилья» и другие клубы.

Затем, в качестве тренера, он добивался побед в Кубке Либертадорес, Южноамериканской Рекопе, а также дважды становился чемпионом в Эквадоре и Аргентине.