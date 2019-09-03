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Бывший тренер сборной Португалии и «Челси» Сколари остался без работы

12:36
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«Палмейрас» отправил в отставку главного тренера Луиса Фелипе Сколари и его штаб, о чем сообщил на своем официальном сайте.

70-летний специалист возглавлял клуб с прошлого года, в предыдущем сезоне под его руководством «Палмейрас» выиграл чемпионат страны. Однако в этом сезоне команда не может выиграть на протяжении 7 матчей подряд, а в турнирной таблице чемпионата Бразилии команда занимает 8-е место. Кроме того, клуб вылетел из Кубка Либертадорес на стадии 1/4 финала, уступив «Гремио» по сумме двух матчей.

В 2003-2008 годах Сколари также возглавлял сборную Португалии, c которой уступил в финале ЧЕ-2004 Греции (0:1), а в 2008-2009 годах — «Челси».

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