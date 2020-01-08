Бывший игрок «Шахтера» Левадовски возглавил польский клуб

Мариуш Левандовски назначен главным тренером польской «Термалики», сообщает официальный сайт клуба. Для 40-летнего специалиста это второй опыт самостоятельной работы, ранее он возглавлял родной «Заглембе» в сезоне-2017/18.

В качестве футболиста Левандовски провел 13 сезонов в Украине, в составе «Шахтера» и «Севастополя». В донецком клубе он выиграл пять чемпионатов, три Кубка, Суперкубок Украины и Кубок УЕФА.

«Термалика» занимает 11-е место в таблице второй по силе лиги Польши, в турнире участвует 18 команд.