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Бывший игрок «Шахтера» Левадовски возглавил польский клуб

8 января 2020, 23:36

Мариуш Левандовски назначен главным тренером польской «Термалики», сообщает официальный сайт клуба. Для 40-летнего специалиста это второй опыт самостоятельной работы, ранее он возглавлял родной «Заглембе» в сезоне-2017/18.

В качестве футболиста Левандовски провел 13 сезонов в Украине, в составе «Шахтера» и «Севастополя». В донецком клубе он выиграл пять чемпионатов, три Кубка, Суперкубок Украины и Кубок УЕФА.

«Термалика» занимает 11-е место в таблице второй по силе лиги Польши, в турнире участвует 18 команд.

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